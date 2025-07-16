Cémantix 1232 : Indices et solution, quel est le mot du 16 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 juillet 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 juillet 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce choix silencieux que l'on fait sans toujours le dire, mais que l'on suit comme une évidence intime.
Indice 2Je ne rejette pas, je distingue ; je ne nie pas, mais j'incline le cœur ou l'esprit dans une direction précise.
Indice 3Je suis la boussole invisible des goûts et des décisions, souvent dictée par l'émotion plus que par la raison.
Indice 4Je suis la boussole invisible des goûts et des décisions, souvent dictée par l'émotion plus que par la raison.
Indice 5Je désigne l'attirance ou le choix d'une chose ou d'une personne plutôt qu'une autre.
Indice 6Je suis exprimée dans les habitudes, les goûts, les envies, parfois même dans les couleurs ou les sons.
Indice 7On me demande souvent quand on propose plusieurs choix : « As-tu une… ? »
Indice 8Je suis le fait de privilégier une chose, une personne ou une option plutôt qu'une autre.
Solution du 16 juillet 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 juillet 2025Préférence
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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