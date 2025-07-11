Cémantix 1227 : Indices et solution, quel est le mot du 11 juillet 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 juillet 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 juillet 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la discrète puissance du millier, invisible mais omniprésente dans les mesures humaines.
Indice 2Je transforme l'unité en masse, la graine en tonne, et je fais plier les chiffres sous mon poids.
Indice 3Je suis le seuil que l'on redoute sur la balance et que l'on vise dans les camions ou les sacs.
Indice 4Je suis un mot court pour un grand nombre, qu'on emploie sans penser à mon origine grecque.
Indice 5Je suis une unité de mesure équivalente à mille grammes, souvent associée au poids.
Indice 6On me voit partout : sur les étiquettes alimentaires, dans les valises, ou chez le médecin.
Indice 7Je suis l'unité que l'on utilise pour se peser, faire ses courses ou limiter un bagage en avion.
Indice 8Je suis une unité de masse valant 1 000 grammes, utilisée couramment pour mesurer le poids.
Solution du 11 juillet 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 juillet 2025Kilo
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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