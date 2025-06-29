Cémantix 1215 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le point où tout ce qui semblait solide se dérobe d'un seul coup, sans laisser le temps de fuir.
Indice 2Je suis la fin brutale que l'on croyait impossible, lorsque la hauteur devient poussière.
Indice 3Je ne viens jamais sans cause, mais je surgis toujours comme une fatalité.
Indice 4Je touche les murs, les empires, les corps et les systèmes, sans distinction de matière.
Indice 5Je suis souvent le résultat d'une accumulation de failles ignorées ou sous-estimées.
Indice 6On me craint dans les bâtiments, les économies ou les civilisations entières.
Indice 7Je suis une chute soudaine et totale, parfois physique, parfois symbolique.
Indice 8Je suis l'action de s'écrouler brusquement, ou le résultat d'une chute soudaine, matérielle ou figurée.
Solution du 29 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 juin 2025Effondrement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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