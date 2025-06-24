Cémantix 1210 : Indices et solution, quel est le mot du 24 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 24 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le mot qui ferme les portes sans en promettre l'ouverture, le souffle d'une fin sans retour.
Indice 2Je suis prononcé le cœur serré, quand même l'espoir d'un lendemain s'efface dans le silence.
Indice 3Je ne suis pas un simple départ, mais la séparation définitive, parfois murmurée, parfois hurlée.
Indice 4On me dit aux disparus comme aux vivants que l'on ne reverra plus.
Indice 5Je suis plus lourd qu'un « au revoir » et souvent chargé d'émotion, de tristesse ou de résignation.
Indice 6Je suis employé dans les adieux funèbres, les ruptures profondes ou les fins de voyage sans retour.
Indice 7Je suis une formule d'adieu utilisée pour dire qu'on quitte quelqu'un, sans certitude de le revoir.
Indice 8Je suis un mot employé pour prendre congé de manière définitive, exprimant une séparation souvent empreinte d'émotion.
Solution du 24 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 juin 2025Adieu
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
Un peu dommage de mettre la réponse plusieurs fois dans les indices