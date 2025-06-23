Cémantix 1209 : Indices et solution, quel est le mot du 23 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le masque discret que porte la majorité pour ne pas troubler l'ordre établi.
Indice 2Je rassure par la répétition, mais j'étouffe parfois la nouveauté sous le poids des habitudes.
Indice 3On me suit sans toujours me questionner, car je suis la forme admise, celle que l'on attend.
Indice 4Je suis ce qui est conforme aux normes, aux règles ou aux usages d'un groupe ou d'une société.
Indice 5On me reproche d'être banal, attendu ou prévisible, mais je suis aussi synonyme de sécurité.
Indice 6Je désigne ce qui respecte les conventions sociales, artistiques ou morales établies.
Indice 7Je suis l'opposé de ce qui est original, audacieux ou marginal.
Indice 8Je qualifie ce qui suit les règles, habitudes ou normes généralement admises, sans surprise ni originalité.
Solution du 23 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 juin 2025Conventionnel
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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