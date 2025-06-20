Cémantix 1206 : Indices et solution, quel est le mot du 20 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis ce que l'on cherche au cœur des tempêtes, mais que l'on ne reconnaît qu'en mon absence.
Indice 2Ma force réside dans la retenue, mon pouvoir dans le refus du conflit.
Indice 3Je suis une attitude, un espace ou un nom, mais toujours lié à l'idée d'apaisement.
Indice 4Je suis parfois un adjectif pour désigner un esprit calme, parfois un nom pour désigner une immensité d'eau.
Indice 5Je peux qualifier un océan aussi vaste qu'un horizon, ou une solution préférant la diplomatie aux armes.
Indice 6Je suis utilisé pour désigner ceux qui s'opposent à la guerre ou prônent la non-violence.
Indice 7Je désigne à la fois une attitude paisible et le plus grand océan du globe.
Indice 8Je suis un adjectif ou un nom désignant ce qui favorise la paix, ou un vaste océan entre l'Asie et l'Amérique.
Solution du 20 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 juin 2025Pacifique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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