Cémantix 1204 : Indices et solution, quel est le mot du 18 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je donne sans compter, non par devoir, mais parce que mon cœur déborde plus que mes poches.
Indice 2Invisible richesse, je me mesure non en pièces, mais en gestes spontanés et silencieux.
Indice 3Je suis le soleil des âmes larges, qui brillent même quand elles donnent ce qu'elles n'ont plus.
Indice 4Je me reconnais dans l'acte gratuit, le partage sans attente, l'aide sans retour.
Indice 5Je suis une qualité que l'on prête à ceux qui offrent temps, argent ou affection librement.
Indice 6Je décris souvent une personne qui donne facilement, avec bienveillance et ouverture.
Indice 7Je suis le contraire d'égoïste ou d'avare.
Indice 8Je suis un adjectif qualifiant quelqu'un qui aime donner ou aider les autres avec bonté et sans attendre de récompense.
Solution du 18 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 juin 2025Généreux
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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