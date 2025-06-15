Cémantix 1201 : Indices et solution, quel est le mot du 15 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 15 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la première empreinte sonore que l'on pose sur une existence encore vierge de mots.
Indice 2Invisible et pourtant si intime, je précède la personne et souvent la distingue parmi les autres.
Indice 3Je suis choisi avec soin, transmis parfois, ou simplement inspiré d'un désir, d'un espoir ou d'un souvenir.
Indice 4Je suis souvent le tout premier mot inscrit sur un acte de naissance.
Indice 5Je sers à nommer sans nommer totalement, à identifier sans formalité.
Indice 6Je précède généralement le nom de famille, que ce soit à l'oral ou à l'écrit.
Indice 7Je suis le mot qu'on utilise pour appeler quelqu'un de manière familière ou personnelle.
Indice 8Je suis le nom donné à une personne à sa naissance pour la distinguer au sein de sa famille.
Solution du 15 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 juin 2025Prénom
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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