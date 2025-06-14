Cémantix 1200 : Indices et solution, quel est le mot du 14 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 14 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 14 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le sanctuaire immobile où le temps se fige pour offrir son trésor aux curieux.
Indice 2Derrière mes murs, les siècles se côtoient sans bruit, portés par la lumière silencieuse du savoir.
Indice 3On m'arpente sans hâte, car je ne donne mes secrets qu'à ceux qui savent observer sans toucher.
Indice 4Je recueille, conserve et expose ce que le monde a produit de plus précieux ou étrange.
Indice 5Je peux être dédié à l'art, à l'histoire, à la science ou même à des objets du quotidien.
Indice 6Je suis souvent visité lors de voyages ou de sorties scolaires, et rempli de vitrines, toiles et cartels explicatifs.
Indice 7Je suis un lieu public où l'on vient voir des œuvres, des objets ou des documents importants.
Indice 8Je suis un établissement qui conserve, présente et valorise des collections d'intérêt culturel, artistique, historique ou scientifique.
Solution du 14 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 14 juin 2025Musée
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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