Cémantix 1199 : Indices et solution, quel est le mot du 13 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'extension d'un tout, fine ou massive, porteuse de vie ou de rupture.
Indice 2Je m'élance vers le ciel ou je ploie sous le vent, mais je reste toujours reliée à mes racines.
Indice 3Parfois cassée, parfois florissante, je suis le chemin secondaire d'un tronc unique.
Indice 4Les oiseaux me choisissent comme perchoir, les feuilles comme refuge, et les enfants comme défi.
Indice 5Je peux être végétale, familiale, scientifique ou militaire, mais je sors toujours d'un tout plus grand.
Indice 6Je suis un prolongement naturel de l'arbre, où poussent fleurs, fruits ou feuilles.
Indice 7On me grimpe, on me coupe ou on me voit tomber à l'automne.
Indice 8Je suis une partie secondaire d'un arbre ou d'un arbuste qui pousse à partir du tronc ou d'une autre branche.
Solution du 13 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 juin 2025Branche
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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