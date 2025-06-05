Cémantix 1191 : Indices et solution, quel est le mot du 5 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 5 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 5 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre discrète qui impose silence aux mots jugés trop audacieux.
Indice 2Sans bruit et sans témoin, je cache ce que d'autres jugent préférable d'oublier ou d'effacer.
Indice 3Invisible gardienne de la morale ou de l'ordre, je décide seule ce qui peut être vu ou entendu.
Indice 4Je coupe, je supprime ou j'efface, modifiant ainsi la vérité selon une vision imposée.
Indice 5Ma présence est souvent combattue par les défenseurs de la liberté d'expression.
Indice 6On me retrouve dans la presse, au cinéma ou dans les livres lorsque certains contenus sont jugés inappropriés.
Indice 7Je désigne l'acte d'interdire totalement ou partiellement une œuvre, une opinion ou une information.
Indice 8Je suis l'action d'interdire ou de limiter la diffusion d'une information, d'une œuvre ou d'un message jugé dangereux, immoral ou sensible.
Solution du 5 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 5 juin 2025Censure
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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