Cémantix 1190 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juin 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 04 juin 2025 à 00h19
Retrouvez la solution Cémantix du 4 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1190 : Indices et solution, quel est le mot du 4 juin 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juin 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 juin 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juin 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis l'intermédiaire invisible qui relie la commande à l'action, sans jamais être clairement perçu.


Indice 2Par mes gestes discrets ou mes choix précis, j'active ce qui reste immobile, et je connecte ce qui est éloigné.


Indice 3On me trouve derrière les leviers, les écrans ou même les équations, traduisant des intentions en résultats concrets.


Indice 4J'agis sur les machines comme sur les symboles mathématiques, modifiant leur comportement ou leur sens.


Indice 5Qu'il soit téléphonique, mathématique ou industriel, mon rôle est toujours de faciliter un résultat ou une communication.


Indice 6Dans le domaine des télécommunications, je suis celui qui fournit l'accès aux réseaux téléphoniques ou internet.


Indice 7Dans les calculs, je suis représenté par des signes comme le plus, le moins, la multiplication ou la division.


Indice 8Je suis une personne ou un symbole qui exécute ou contrôle une opération dans un contexte précis (mathématique, technique ou téléphonique).


Solution du 4 juin 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 4 juin 2025Opérateur


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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