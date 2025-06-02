Cémantix 1188 : Indices et solution, quel est le mot du 2 juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le murmure invisible qui ouvre en silence les portes d'une rencontre future.
Indice 2Sans jamais forcer ni contraindre, je suggère doucement la venue à celui qui me reçoit.
Indice 3Ma présence discrète précède chaque événement que l'on attend avec impatience ou curiosité.
Indice 4Par lettre ou par parole, j'offre toujours la promesse d'un moment partagé.
Indice 5Je suis ce message poli et chaleureux qui propose de participer à une fête, réunion ou rendez-vous.
Indice 6Je contiens généralement la date, l'heure et le lieu d'un événement où l'on souhaite vous voir.
Indice 7Lorsqu'on la reçoit, il est d'usage de répondre pour confirmer sa présence.
Indice 8Je suis une demande adressée à quelqu'un pour lui proposer d'assister à un événement, une cérémonie ou une rencontre.
Solution du 2 juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 juin 2025Invitation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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