Cémantix 1187 : Indices et solution, quel est le mot du 1er juin 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er juin 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er juin 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le murmure doux et rassurant que l'enfant entend dès son premier souffle.
Indice 2Invisible protectrice, mon amour silencieux guide sans jamais demander de récompense.
Indice 3Mes bras sont la première demeure que chaque être humain connaît en ce monde.
Indice 4Je veille, console, protège, et encourage sans jamais mesurer mon temps.
Indice 5Souvent premier mot prononcé par l'enfant, je reste dans son cœur toute sa vie.
Indice 6Je suis célébrée chaque année au printemps par une journée dédiée.
Indice 7Je suis celle qui donne la vie, prend soin, et élève son enfant avec tendresse.
Indice 8Je suis le mot familier et affectueux utilisé par les enfants pour désigner leur mère.
Solution du 1er juin 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er juin 2025Maman
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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