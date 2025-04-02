Cémantix 1127 : Indices et solution, quel est le mot du 2 avril 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 avril 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 avril 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 avril 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 avril 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être unique ou multiple, mais toujours comptée avec attention.
Indice 2Dans un texte ou un discours, je suis traquée par ceux qui analysent les mots.
Indice 3Mon essence réside dans la répétition, mais je peux aussi ne me montrer qu’une seule fois.
Indice 4Je suis un fait qui se produit, un mot qui revient, une donnée que l'on recense.
Indice 5Les statisticiens et linguistes m’apprécient, car je révèle des tendances cachées.
Indice 6Un mot qui apparaît dix fois dans un texte compte dix… moi !
Indice 7Je peux être la fréquence d’un événement ou la récurrence d’un élément.
Indice 8Terme désignant l’apparition ou la répétition d’un élément dans un ensemble donné.
Solution du 2 avril 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 avril 2025Occurrence
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (4)
occurence
le mot signification est un bon mot
les indice sont gez
en sah