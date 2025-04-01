Cémantix 1126 : Indices et solution, quel est le mot du 1er avril 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 1er avril 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er avril 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er avril 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er avril 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon contenu est infini, mais ma structure est rigide.
Indice 2Je suis un guide sans carte, où chaque chemin mène à une explication.
Indice 3Les érudits me consultent, les écrivains me scrutent, et les curieux me feuillettent.
Indice 4J’ordonne le chaos des mots en suivant une règle simple et universelle.
Indice 5De A à Z, je suis un puits de savoir rangé avec minutie.
Indice 6Synonymes, définitions et étymologies remplissent mes pages.
Indice 7Je peux être en papier ou numérique, mais je reste toujours une référence.
Indice 8Ouvrage regroupant des mots et leurs définitions, classés dans un ordre précis, servant à expliquer le sens, l’usage et l’origine du vocabulaire d’une langue.
Solution du 1er avril 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er avril 2025Dictionnaire
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (1)
donnez le mot du jour ptnnnnnnnn