Cémantix 1123 : Indices et solution, quel est le mot du 29 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 29 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 mars 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 mars 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux naître d’un simple mot, mais causer un grand désarroi.
Indice 2Je suis le fruit d’une oreille distraite ou d’un langage trop flou.
Indice 3Je transforme une phrase en quiproquo et une conversation en confusion.
Indice 4Quand je suis là, on croit comprendre, mais on se trompe souvent.
Indice 5Un mot de travers, une phrase mal interprétée, et me voilà installé.
Indice 6Les disputes et les incompréhensions sont mes plus fidèles compagnons.
Indice 7On me lève en s’expliquant, mais parfois, il est trop tard.
Indice 8Situation où une personne interprète de manière erronée les paroles ou intentions d’une autre, entraînant confusion et incompréhension.
Solution du 29 mars 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 mars 2025Malentendu
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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