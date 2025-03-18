Cémantix 1112 : Indices et solution, quel est le mot du 18 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 mars 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 mars 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon territoire est vaste, abritant déserts brûlants et sommets glacés.
Indice 2Mes racines plongent dans des civilisations millénaires, berceaux de grandes philosophies.
Indice 3Parmi mes symboles, un dragon puissant et un éléphant majestueux.
Indice 4Ma cuisine est variée : nouilles, riz et épices parfument mes plats.
Indice 5Mes langues sont nombreuses, certaines écrites avec des idéogrammes.
Indice 6Mes pays comptent les populations les plus nombreuses du monde.
Indice 7Je suis un habitant du plus grand continent de la planète.
Indice 8Je suis une personne originaire d’un continent qui s’étend de l’océan Pacifique à l’Europe, englobant une immense diversité culturelle et ethnique.
Solution du 18 mars 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 mars 2025Asiatique
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaires (2)
hello c'était quoi le mot du 8 mars 2025??? j'arrive pas à trouver :(
asiatique