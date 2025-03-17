Cémantix 1111 : Indices et solution, quel est le mot du 17 mars 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 mars 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 mars 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 mars 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 mars 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux briller en solo ou m’unir à une équipe, mais dans tous les cas, je vise la performance.
Indice 2Ma discipline varie : parfois sur terre, parfois sur l’eau, parfois même dans les airs.
Indice 3L’effort et la rigueur sont mes alliés, la paresse est mon ennemi juré.
Indice 4Pour certains, je suis un loisir, pour d’autres, un métier ou une quête de gloire.
Indice 5Mon quotidien est fait d’entraînements intenses et de compétitions acharnées.
Indice 6Qu’il pleuve ou qu’il vente, je dois toujours être prêt à dépasser mes limites.
Indice 7On me voit souvent sur les podiums, recevant médailles et trophées.
Indice 8Je suis une personne qui pratique une activité physique de manière régulière, que ce soit pour le loisir ou la compétition.
Solution du 17 mars 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 mars 2025Sportif
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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