Cémantix 1086 : Indices et solution, quel est le mot du 20 février 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 février 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 février 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je vais et je viens, toujours sur la même route, mais je ne suis pas un boomerang.
Indice 2Je transporte des dizaines d’âmes, mais je ne suis pas un navire.
Indice 3On me prend souvent le matin et le soir, mais jamais pour dormir.
Indice 4Je fais des arrêts réguliers, mais je ne suis pas un coureur fatigué.
Indice 5Je roule en ville ou à la campagne, mais je ne suis ni une voiture ni un vélo.
Indice 6On m’attend parfois longtemps, mais je n’arrive jamais en retard selon mon propre horaire.
Indice 7Je suis souvent jaune aux États-Unis, mais pas en Europe.
Indice 8Je suis un moyen de transport en commun qui suit un itinéraire précis avec des arrêts définis.
Solution du 20 février 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 février 2025Bus
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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