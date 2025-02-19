Cémantix 1085 : Indices et solution, quel est le mot du 19 février 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 19 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 19 février 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 19 février 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 19 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être accusé sans raison, mais la vérité finit toujours par triompher.
Indice 2Ma conscience est légère, car je n’ai rien à me reprocher.
Indice 3On me cherche souvent dans un tribunal, espérant que la justice éclaire mon sort.
Indice 4Les apparences peuvent tromper, mais mon état ne souffre d’aucune tâche.
Indice 5Certains me perdent avec le temps, d’autres tentent de me prouver.
Indice 6Je suis parfois naïf, parfois victime, mais jamais coupable.
Indice 7Les enfants naissent avec moi, avant que le monde ne les change.
Indice 8Je qualifie celui qui n’a commis aucune faute ou infraction.
Solution du 19 février 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 19 février 2025Innocent
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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