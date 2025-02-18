Cémantix 1084 : Indices et solution, quel est le mot du 18 février 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 18 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 février 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 février 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le socle invisible sur lequel tout repose, pourtant on m’oublie souvent.
Indice 2Sans moi, les plus grandes hauteurs s’effondrent, car je suis leur premier soutien.
Indice 3On me pose avant de bâtir, je suis le point de départ de toute élévation.
Indice 4Dans le monde des idées comme dans celui des pierres, je suis le commencement solide.
Indice 5Certains me créent pour aider, d’autres pour construire, mais toujours je suis essentielle.
Indice 6Qu’elle soit caritative ou architecturale, je donne naissance et structure à de grands projets.
Indice 7Les philosophes me cherchent, les bâtisseurs me coulent, et les mécènes me financent.
Indice 8Je désigne à la fois la base physique d’une construction et une organisation créée pour soutenir une cause.
Solution du 18 février 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 février 2025Fondation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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