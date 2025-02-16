Cémantix 1082 : Indices et solution, quel est le mot du 16 février 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 février 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 février 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 février 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 février 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux adopter la forme de mon contenant sans jamais en épouser totalement les parois.
Indice 2Mes particules sont en mouvement constant, mais je ne m’échappe pas aussi facilement que mon voisin plus léger.
Indice 3Je peux être aussi doux qu’une caresse ou aussi destructeur qu’un torrent déchaîné.
Indice 4Je suis un état intermédiaire, ni rigide comme la pierre, ni insaisissable comme l’air.
Indice 5Je peux couler, m’infiltrer et même me transformer en vapeur sous l’effet de la chaleur.
Indice 6On me trouve dans les océans, dans les verres et parfois même dans les cœurs poétiques.
Indice 7Ma viscosité varie selon ma nature : parfois fluide comme l’eau, parfois épaisse comme le miel.
Indice 8État de la matière caractérisé par une forme non définie et un volume constant.
Solution du 16 février 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 février 2025Liquide
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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