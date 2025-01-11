Cémantix 1046 : Indices et solution, quel est le mot du 11 janvier 2025 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 janvier 2025
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un nuage sombre qui surgit sans prévenir, même par ciel clair.
Indice 2Je m’installe dans le silence et parfois dans les battements d’un cœur affolé.
Indice 3Je suis une prison invisible, créée par l’esprit.
Indice 4Les plus courageux me combattent, mais je ne laisse jamais de répit.
Indice 5Je me manifeste par un souffle court et une poitrine oppressée.
Indice 6Je ne suis ni peur ni tristesse, mais je peux contenir un peu des deux.
Indice 7Je suis souvent irrationnelle et surgis devant l’inconnu ou l’incertain.
Indice 8Je suis une émotion intense, souvent diffuse, qui mêle inquiétude et malaise face à une situation perçue comme menaçante ou incertaine.
Solution du 11 janvier 2025
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 janvier 2025Angoisse
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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