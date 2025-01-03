Cémantix 1038 : Indices et solution, quel est le mot du 3 janvier 2025 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 03 janvier 2025 à 00h13
Retrouvez la solution Cémantix du 3 janvier 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1038 : Indices et solution, quel est le mot du 3 janvier 2025 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 janvier 2025.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis souvent caché, mais ma découverte peut tout révéler.


Indice 2Je guide les enquêteurs, mais je ne suis pas toujours évident à voir.


Indice 3Je suis une petite pièce d’un grand puzzle.


Indice 4Je peux être chiffré, visuel ou audible, selon le contexte.


Indice 5On me cherche pour comprendre une situation complexe.


Indice 6Je suis une trace laissée volontairement ou non, menant à la vérité.


Indice 7Dans une enquête, je suis souvent synonyme de piste ou de preuve.


Indice 8Je suis un élément d'information utilisé pour résoudre un problème, éclaircir un mystère ou orienter une recherche.


Solution du 3 janvier 2025

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 janvier 2025Indice


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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