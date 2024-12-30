Cémantix 1034 : Indices et solution, quel est le mot du 30 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis accordée sous certaines conditions, mais je peux aussi être retirée.
Indice 2Je suis souvent associée à une autorisation formelle ou légale.
Indice 3Je peux ouvrir des portes, mais impose également des restrictions.
Indice 4Dans le domaine intellectuel, je protège et régule la diffusion des créations.
Indice 5Dans l'éducation, je représente un niveau d'accomplissement académique.
Indice 6Je peux être générale ou spécifique, mais je nécessite toujours un accord.
Indice 7On me délivre pour conduire, enseigner, exploiter ou même créer.
Indice 8Je suis un droit ou une autorisation officielle accordée à un individu ou une organisation pour exercer une activité ou utiliser une propriété sous certaines conditions.
Solution du 30 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 décembre 2024Licence
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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