Cémantix 1024 : Indices et solution, quel est le mot du 20 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 20 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 20 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 20 décembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 20 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1C’est l’art de donner un sens ou une signification à quelque chose, qu’il s’agisse d’un texte, d’un événement ou d’un geste.
Indice 2Elle peut varier d’une personne à l’autre, reflétant des expériences, des croyances ou des contextes différents.
Indice 3Dans le domaine artistique, elle désigne aussi la manière unique dont un acteur, un musicien ou un danseur incarne une œuvre.
Indice 4Lorsqu’elle est appliquée à un rêve, elle cherche à découvrir des messages cachés ou des désirs inconscients.
Indice 5Ce terme est souvent utilisé en droit pour expliquer ou appliquer une règle ou une loi dans des situations spécifiques.
Indice 6En sciences, elle consiste à analyser des données pour en tirer des conclusions significatives.
Indice 7Certaines œuvres littéraires ou picturales célèbres sont devenues emblématiques précisément parce qu’elles se prêtent à de multiples formes de ce processus.
Indice 8La richesse de ce concept réside dans sa capacité à révéler la diversité de pensée et la profondeur des perspectives humaines.
Solution du 20 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 20 décembre 2024Interprétation
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)