Cémantix 1021 : Indices et solution, quel est le mot du 17 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 17 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 décembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1C’est un phénomène où des personnes quittent leur pays d’origine pour s’installer dans un autre, temporairement ou définitivement.
Indice 2Les raisons qui poussent à ce mouvement peuvent inclure la recherche de meilleures opportunités économiques, des conflits ou des catastrophes naturelles.
Indice 3Ce processus a façonné de nombreuses sociétés modernes, en apportant diversité culturelle et main-d’œuvre.
Indice 4Il est souvent au cœur des débats politiques et sociaux, notamment concernant les politiques d’accueil ou d’intégration.
Indice 5Dans certains pays, ce phénomène est essentiel pour compenser le vieillissement de la population et le manque de travailleurs.
Indice 6Les grandes vagues de ce mouvement, comme celle vers les États-Unis au XIXᵉ siècle, ont profondément influencé l’histoire mondiale.
Indice 7Il ne doit pas être confondu avec l'émigration, qui désigne le départ d’un pays, alors que ce terme-ci désigne l’arrivée dans un autre.
Solution du 17 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 décembre 2024Immigration
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)