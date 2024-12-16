Cémantix 1020 : Indices et solution, quel est le mot du 16 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 16 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 16 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis lié à des murs que l’on ne franchit pas facilement, malgré une forte envie de liberté.
Indice 2Je vis sous surveillance constante, où chaque mouvement est contrôlé et chaque action limitée.
Indice 3Je suis souvent vêtu d’un uniforme qui marque ma condition et me distingue des autres.
Indice 4Je suis l’habitant temporaire d’un lieu où règnent des barreaux, des cellules et des règlements stricts.
Indice 5J’ai un passé qui m’a conduit à cet endroit, parfois pour des erreurs, parfois pour des actes graves.
Indice 6Je suis à la fois un individu puni par la loi et un sujet sous la protection de cette même loi.
Indice 7On m’appelle aussi prisonnier, car je vis entre les murs d’un établissement pénitentiaire.
Indice 8Je suis une personne privée de liberté et retenue dans un lieu fermé, généralement en raison d’une décision judiciaire.
Solution du 16 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 16 décembre 2024Détenu
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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