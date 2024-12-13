Cémantix 1017 : Indices et solution, quel est le mot du 13 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 13 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 13 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un mot qui peut exprimer une ouverture physique ou une expression figurée.
Indice 2On m’associe parfois à une colère ou à une faim, mais je ne suis pas une émotion en soi.
Indice 3Dans certains contextes, je suis employée pour parler avec brutalité ou familiarité.
Indice 4Je suis une partie essentielle pour respirer, manger et parler, mais je ne suis pas le nez.
Indice 5Chez les animaux, je désigne une ouverture armée de dents, souvent utilisée pour se défendre.
Indice 6Je peux être grande, petite, ou bien fermée, selon l’état ou l’humeur de celui qui m’utilise.
Indice 7Dans le langage courant, on me dit parfois "cassée" pour signifier un visage meurtri.
Indice 8Je désigne la bouche d’un humain ou d’un animal, souvent dans un contexte familier ou imagé.
Solution du 13 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 13 décembre 2024Gueule
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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