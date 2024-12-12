Cémantix 1016 : Indices et solution, quel est le mot du 12 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 12 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 12 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Invisible mais bien perçue, je peux évoquer des souvenirs lointains ou provoquer des réactions immédiates.
Indice 2Je voyage par l’air, atteignant un organe sensible qui me décrypte et me traduit en émotions.
Indice 3Je peux être agréable ou désagréable, discrète ou envahissante, selon mon origine.
Indice 4Parfois artificielle, parfois naturelle, je suis capturée dans des flacons pour séduire ou apaiser.
Indice 5Je suis la signature invisible de ce qui m’entoure, qu’il s’agisse de fleurs, de plats ou de lieux.
Indice 6Je suis souvent associée à des arômes, mais je peux aussi avertir d’un danger comme la fumée.
Indice 7Je suis le résultat de molécules volatiles perçues par les récepteurs de l’olfaction.
Indice 8Je suis une sensation perçue par le nez, causée par des substances volatiles émanant d’objets ou de substances.
Solution du 12 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 12 décembre 2024Odeur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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