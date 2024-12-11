Cémantix 1015 : Indices et solution, quel est le mot du 11 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 11 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 décembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je peux être rond, carré, ou même conique, mais je ne suis pas une figure géométrique.
Indice 2Je peux protéger, décorer, ou symboliser une appartenance à un groupe ou à une tradition.
Indice 3Mon style change selon les époques : je peux être haut, large ou simplement discret.
Indice 4Je suis parfois un signe de respect, surtout lorsqu’on me retire devant quelqu’un.
Indice 5Je suis parfois accompagné d’une plume, d’un ruban ou d’un ornement pour attirer l’attention.
Indice 6Je me porte sur la tête, mais je ne suis ni un casque, ni une couronne.
Indice 7Je peux être en feutre, en paille, ou même en laine selon les saisons ou les usages.
Indice 8Je suis un accessoire vestimentaire porté sur la tête, utilisé pour se protéger du soleil, du froid ou simplement pour l’élégance.
Solution du 11 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 décembre 2024Chapeau
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)