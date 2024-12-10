Cémantix 1014 : Indices et solution, quel est le mot du 10 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 10 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 10 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la ligne invisible qui relie deux points, mais je ne suis pas toujours direct.
Indice 2Je suis le fil conducteur entre un départ et une destination, qu’il soit court ou long.
Indice 3Je peux être quotidien pour certains, ou exceptionnel pour d'autres, dépendant des circonstances.
Indice 4Je suis souvent emprunté par ceux qui se déplacent en voiture, à pied ou en train.
Indice 5Je suis parfois perturbé par des embouteillages, des retards ou des obstacles imprévus.
Indice 6Je peux être planifié à l'avance avec une carte ou improvisé selon les envies.
Indice 7Je suis le chemin parcouru pour aller d’un endroit à un autre, qu’il soit réel ou métaphorique.
Indice 8Je suis un déplacement effectué d’un point de départ à un point d’arrivée, sur une distance déterminée.
Solution du 10 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 10 décembre 2024Trajet
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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