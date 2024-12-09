Cémantix 1013 : Indices et solution, quel est le mot du 9 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 9 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Mon nom évoque un lieu d’enseignement de la Grèce antique, où un célèbre philosophe enseignait sous des portiques.
Indice 2Je suis un carrefour où des chemins divergents se tracent, entre apprentissage général et spécialisation.
Indice 3Je suis une étape de transition entre l’adolescence et le début de l’âge adulte, marquée par de grandes décisions.
Indice 4Mes élèves mènent souvent un combat contre les équations, les textes argumentatifs et les formules chimiques.
Indice 5On y passe des examens qui marquent la fin d’un cycle et ouvrent les portes vers l’enseignement supérieur.
Indice 6Mes couloirs résonnent de discussions sur la philosophie, les sciences et parfois l’avenir du monde.
Indice 7Je regroupe des établissements avec des filières générales, technologiques ou professionnelles.
Indice 8Je suis un établissement d’enseignement secondaire qui prépare les élèves au baccalauréat ou à des diplômes professionnels.
Solution du 9 décembre 2024
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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