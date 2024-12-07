Cémantix 1011 : Indices et solution, quel est le mot du 7 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 7 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 7 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je voyage souvent sans bouger, simplement en parcourant des lignes tracées par autrui.
Indice 2Ma passion est souvent silencieuse, mais elle peut me faire vivre des milliers de vies.
Indice 3Je consomme les mots comme d'autres consomment des histoires racontées à haute voix.
Indice 4Je suis celui qui cherche dans des pages imprimées, le reflet de mondes réels ou imaginaires.
Indice 5J'ai souvent mon compagnon préféré, une lampe, pour m'éclairer dans mes nuits d'aventure.
Indice 6Je peux être un explorateur de la fiction ou un curieux des savoirs, tout dépend de ce que j’ai entre les mains.
Indice 7Je suis celui qui transforme un livre en expérience, un texte en réflexion, et des mots en émotion.
Indice 8Je suis la personne qui prend connaissance d’un texte, d’un livre ou de tout document écrit.
Solution du 7 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 7 décembre 2024Lecteur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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