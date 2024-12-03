Cémantix 1007 : Indices et solution, quel est le mot du 3 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 3 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 3 décembre 2024
.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis parfois une question d'héritage, parfois une question de choix, et ma culture dépasse souvent mes frontières.
Indice 2On peut m'entendre de l'autre côté de l'Atlantique, mais je suis aussi bien présent en Europe, en Afrique et même en Asie.
Indice 3Je suis un lien linguistique qui rassemble des pays divers et variés autour d'une langue partagée.
Indice 4Ma langue est aussi celle des Lumières, des poètes, et des philosophes, mais je suis loin de me limiter à un seul continent.
Indice 5Je suis représenté par une organisation internationale dont le but est de promouvoir l'usage de ma langue et de favoriser la coopération entre mes pays membres.
Indice 6Que l'on soit au Québec, au Sénégal ou en Suisse, ceux qui me représentent partagent un même outil de communication.
Indice 7Je suis un terme désignant les personnes qui utilisent la langue de Molière comme langue maternelle ou d'usage.
Indice 8Je suis un adjectif qui qualifie les personnes, les pays ou les régions où la langue française est parlée.
Solution du 3 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 3 décembre 2024Francophone
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)