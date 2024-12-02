Cémantix 1006 : Indices et solution, quel est le mot du 2 décembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 2 décembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 décembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un art et une technique, un moyen d’immortaliser les idées à travers des signes.
Indice 2J’ai été inventée il y a des milliers d'années, permettant de faire perdurer des connaissances au-delà du temps.
Indice 3Je suis la représentation des mots, non par la voix mais par des symboles sur une surface.
Indice 4Je suis le pont qui relie la pensée au papier, souvent perçu comme une extension de la conscience humaine.
Indice 5Je peux être cursive, manuscrite ou imprimée, mais je reste toujours un véhicule d'information.
Indice 6Grâce à moi, des histoires, des lois et des savoirs peuvent traverser des générations et des continents.
Indice 7Je suis une compétence que l'on enseigne dès l'enfance, permettant de donner forme visible aux sons du langage.
Indice 8Je suis un système de symboles qui permet de représenter les sons et les mots d'une langue, servant à communiquer des idées de manière durable.
Solution du 2 décembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 décembre 2024Écriture
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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