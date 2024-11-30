Cémantix 1004 : Indices et solution, quel est le mot du 30 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 30 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 30 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent la compagne des décisions hâtives, revenant pour murmurer à l'oreille ce qui aurait pu être différent.
Indice 2Je suis un sentiment tenace qui se nourrit du passé, tournant en boucle les moments qui n'ont pas suivi leur cours espéré.
Indice 3Je suis la voix intérieure qui évoque ce qui aurait dû être dit, fait ou évité, longtemps après que l'occasion est passée.
Indice 4On me porte parfois comme un fardeau, car je suis le reflet des opportunités manquées ou des erreurs commises.
Indice 5Je suis la mélancolie qui accompagne le souvenir d'un choix malheureux ou d'une action mal interprétée.
Indice 6Je peux être déclenché par une parole imprudente, une occasion ratée ou une promesse non tenue.
Indice 7Quand on me ressent, on souhaite souvent retourner en arrière, dans l'espoir de changer l'histoire.
Indice 8Je suis un sentiment de tristesse ou d'insatisfaction éprouvé suite à une action passée, liée à un choix ou une erreur.
Solution du 30 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 30 novembre 2024Regret
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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