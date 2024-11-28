Cémantix 1002 : Indices et solution, quel est le mot du 28 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 28 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis souvent un lien juridique et culturel, conférant des droits et des devoirs envers un territoire.
Indice 2Je suis une identité que l’on reçoit à la naissance ou que l’on peut acquérir au cours de la vie, parfois difficile à changer.
Indice 3Je suis la raison pour laquelle un passeport vous est délivré, indiquant à quel pays vous appartenez.
Indice 4Je peux être multiple, bien qu'on m'associe généralement à un seul drapeau et une seule culture.
Indice 5Je suis une part de votre identité qui vous inscrit dans une histoire collective et un territoire précis.
Indice 6Je suis ce qui est écrit dans les papiers d’identité et qui détermine à quel État vous êtes rattaché.
Indice 7Parfois, je suis aussi un sentiment de fierté, une appartenance, bien au-delà de simples documents administratifs.
Indice 8Je suis un lien juridique entre une personne et un État, déterminant la citoyenneté, les droits et obligations de cette personne vis-à-vis de cet État.
Solution du 28 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2024Nationalité
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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