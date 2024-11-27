Cémantix 1001 : Indices et solution, quel est le mot du 27 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 27 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 27 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'esprit qui transforme la science en solutions tangibles pour le monde réel.
Indice 2Je suis un créateur de ponts, non seulement au sens littéral, mais aussi entre problèmes et solutions.
Indice 3Mes outils sont des plans, des calculs et des innovations, et je travaille souvent dans l'ombre de grandes réalisations.
Indice 4Je fais partie de ceux qui bâtissent les infrastructures, mais je peux aussi œuvrer dans l'invisible, comme les réseaux numériques.
Indice 5Je manipule les mathématiques et la physique pour concevoir ce qui paraît complexe, tout en assurant sa faisabilité et sa sécurité.
Indice 6Ma profession est un mélange d'art, de science et de technologie, où chaque détail compte pour créer du fonctionnel.
Indice 7Je peux être civil, mécanique, informatique ou électrique, mais dans tous les cas, je résous des problèmes techniques.
Indice 8Je suis une personne qui conçoit, planifie et construit des projets techniques ou technologiques, utilisant des connaissances scientifiques et des méthodes pratiques pour trouver des solutions.
Solution du 27 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 27 novembre 2024Ingénieur
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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