Cémantix 1000 : Indices et solution, quel est le mot du 26 novembre 2024 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 26 novembre 2024 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2024
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 novembre 2024
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2024
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui ouvre la voie dans une famille, prenant la première place dans la lignée des descendants.
Indice 2Mon rôle est souvent celui de l'exemple, car j'arrive avant les autres et suis vu comme un modèle.
Indice 3Je suis le premier à avoir franchi le seuil de la vie, parmi ceux qui me suivent de près dans une fratrie.
Indice 4Je suis celui qui porte la responsabilité des plus jeunes, souvent avec une touche de bienveillance.
Indice 5Parfois, mes parents m'ont appris avant tout le reste, car je suis arrivé avant eux.
Indice 6Je suis celui qui, par le temps, a plus d'années au compteur que mes frères et sœurs.
Indice 7Par tradition, dans certaines cultures, mes droits sont prioritaires à ceux de mes cadets.
Indice 8Je suis celui qui est né le premier parmi les enfants d'une même famille, avant tous les autres frères et sœurs.
Solution du 26 novembre 2024
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2024Aîné
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun ou un adjectif, au singulier. Les verbes sont également proscrits, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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