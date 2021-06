Welcome to BORDERLANDS & a secret BTS shot I took of Lilith, our legendary heroine, psycho blasting, vault hunting vixen with a bad attitude.#cateblanchett

From the brilliant minds of @borderlandsfilm @therealeliroth@gearbox @picturestart @Lionsgate

Arad Productions pic.twitter.com/R193HTGBZj — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) June 1, 2021

L'adaptation cinématographique du jeu Borderlands a déjà trouvé ses acteurs principaux pour endosser les rôles des personnages les plus importants de la licence. Les fans de la franchise pourront ainsi retrouverSon personnage a été teasé sur la toile par l'actrice, à travers une photographie de l'actrice dans la peau de. Bien qu'il ne s'agisse que de sa silhouette, nous reconnaissons bien évidemment le personnage, et au vu du design que nous pouvons apercevoir, nous pouvons facilement imaginer que « l'aspect» original de la protagoniste du jeu desera très ressemblant avec celui du film de Eli Roth.Concernant l'intrigue, Lilith devra, à contrecœur, rejoindre sa planète natale, Pandora, pour tenter de retrouver une jeune fille disparue, qui semblerait détenir la clé d'un pouvoir inimaginable. Pour cela, elle fera équipe avec Roland, Claptrap, mais aussi Tannis, et affronteront tous ensemble des monstres et des bandits dangereux.À l'heure actuelle,, mais nous devrions en savoir un peu plus au cours de ces prochains mois, puisque le film est attendu pour 2022.