Borderlands : Le film accueille l'actrice Gina Gershon, pour jouer Mad Moxxi

Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec ce casting incroyable et de premier ordre. Chaque rôle compte et élève le film, et nous avons la crème de la crème pour rendre Borderlands spectaculaire. J'aime les films où chaque personnage compte et cela ne peut se faire qu'avec un grand casting. Chacun de ces acteurs talentueux apportera quelque chose de spécial au film.

L'actricerejoint en effet le casting déjà étoilé de, licence phare de. Elle endossera le rôle de, l'un des personnages les plus charismatiques et sulfureux du jeu. Depuis son officialisation, le réalisateur s'est exprimé sur son arrivée, celui-ci étant plus qu'enthousiaste.Ce personnage a fait ses débuts dansen tant que présentatrice des combats à mort à travers le DLC Underdome Riot du premier jeu. Elle est également la mère des deux mécaniciens de la série, Scooter et Ellie, et malgré les apparences, elle peut s'avérer très dangereuse et est surtout très imprévisible. D'autres acteurs ont déjà rejoint l'équipe, notamment. Nous aurons très certainement d'autres détails de l'intrigue dans les semaines à venir, même si nous savons qu'Atlas, à la tête d'une corporation, sera au centre de l'action.