Borderlands 3 : Une sortie sur Switch se profile

Un portage de Borderlands 3 sur Switch en approche ?

Les joueurs et les joueuses étant sur Nintendo Switch ont déjà pu découvrir la franchise Borderlands grâce à Borderlands Legendary Collection, comprenant Borderlands Game of the Year, Borderlands 2 et Borderlands : The Premier Sequel, disponible depuis 2020. Depuis, ces derniers se demandent. Cela pourrait bien être le cas.En effet, comme remarqué par les journalistes du site Gematsu , récemment,sur Pan European Game Information (PEGI) . Remarquons que sur la page, toutes les éditions et DLC de Borderlands 3 sont répertoriés et disposent de la mention « Nintendo Switch ». Ainsi, il se pourrait bien que le looter shooter débarque prochainement sur Nintendo Switch, et ce probablement dans une édition comprenant tous les contenus additionnels du soft.Néanmoins, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. 2K Games et Gearbox Software n'ont pas encore communiqué à ce sujet. Ainsi, il est préférable d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net et surtout pour en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Pour rappel, Borderlands 3 est disponible sur la plupart des plateformes de jeu, notamment sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store). Si vous êtes intéressé par le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur PC et Xbox :