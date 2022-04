Borderlands 3 sera, bientôt, totalement cross-play

PC Epic Games → 11,99 € au lieu de 59,99 €, soit 80 % de réduction. Steam → 10,89 € au lieu de 59,99 €, soit 82 % de réduction.

À sa sortie officielle, Borderlands 3 prenait en charge le cross-play, à l'exception d'une plateforme bien particulière. En effet, Sony/PlayStation n'avait pas autorisé cela, sans révéler de raisons. Mais la firme semble avoir changé d'avis.Récemment, soit lors de la PAX East, Gearbox Software a officiellement annoncé queest, d'ailleurs, prévu pour. Une fois que cela sera mis en place, les joueurs et les joueuses PlayStation (PS4 et PS5) pourront jouer avec ceux sévissant sur Xbox One, Xbox Series ou PC. Et inversement.D'ailleurs, au moment de la sortie officielle de, Randy Pitchford, PDG de Gearbox, avait déclaré qu'il était « inévitable » que le cross-play complet arrive sur Borderlands 3 . C'est désormais officiel et cela réjouira, très probablement, les joueurs et les joueuses.Pour le moment, le studio de développement n'a pas communiqué une date précise concernant le déploiement de cette version complète de ladite fonctionnalité, sur Borderlands 3. Mais, bien évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations à ce sujet seront disponibles.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :