Quelques jours avant de souffler sa première bougie,, sur toutes les plateformes.Ici, les chasseurs de l'Arche se rendront directement à, un lieu mythique qui rend n'importe qui découvrant sa vraie nature fou à lier. Le joueur ne sera toutefois pas seul dans cette nouvelle aventure, puisqu'il sera accompagné de ses amis et fera la connaissance de, un allié des Pillards écarlates qui servira de cobaye pour cette mission.Dans ce périple vous demandant de découvrir, le joueur sera confronté à la double personnalité de Krieg, voyant d'un côté un meurtrier enragé et de l'autre sa voix intérieure, plus calme. Vous pouvez avoir un aperçu de ce nouvel environnement par le biais de la bande-annonce publiée par Gearbox ce 25 août :Ce quatrième DLC fait bien évidemment partie du Season Pass, et sera donc gratuit pour tous ses possesseurs.. Des séquences de gameplay seront partagées le 29 août par IGN, à l'occasion de la gamescom 2020.Notez qu'en parallèle de ce lancement, les joueurs verront le niveau maximal être légèrement augmenté, allant maintenant jusqu'au niveau 65.Pour rappel, Borderlands 3 est disponible depuis le 13 septembre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose sur :