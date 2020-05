Borderlands 3 : Le DLC Prime de sang se dévoile, ainsi qu'un nouveau pack de contenu gratuit

Borderlands 3 va bientôt accueillir son troisième DLC intitulé Prime de sang: la rédemption par les poings, alors qu'un pack de contenu gratuit sera également disponible prochainement.

Borderlands 3 va bientôt accueillir plusieurs nouveautés

Deux packs de contenu additionnels seront disponibles très prochainement, dont un gratuitement.Le premier est, celui-ci est un nouveau défi qui mettra vos talents et votre équipement à rude épreuve !intituléCe dernier sera disponible dès leet proposera aux joueurs une rencontre avec de nouveaux ennemis chevaucheurs de bêtes sauvages sur la planète de Géhenna.Pour revenir plus en détail sur, ce nouveau défi sera d'une difficulté extrême, et s'adaptera au nombre de joueurs présents dans les groupes. Cependant, il est recommandé d'effectuer ce dernier avec une équipe de 4 joueurs.afin de tester votre agilité. Pour cette mission, vous serez envoyésafin d’y remonter la piste d’un mystérieux signal de Gardien.En ce qui concerne, ce dernier vous proposeraDans cette nouvelle aventure, vous allez devoir vous rendre surafin de mettre la main sur la prime tant convoitée par. Ces derniers sont d'une cruauté extrême et sèment le chaos dans. À vous de prendre les choses en mains ! Attention, toutes vos actions auront des répercussions.Ce troisième DLC sera également l'occasion de découvrir de, un hoverbike personnalisable, qui, selonest un véhicule mi-jetbike et mi-créature. De plus, vous aurez la possibilité de l'équiper de différentes armes.Vous trouverez toutes ces nouveautés dans Borderlands 3 dès le mois de juin prochain, avec Élimination à la Brèche des Gardiens disponible gratuitement dès le 4 juin, et le DLC Prime de sang: la rédemption par les poings qui lui sera payant et disponible le 25 juin prochain.