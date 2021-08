Borderlands 3 fête son deuxième anniversaire avec « Pillage de l'univers »

Semaine 1 (du 12 août à 18h au 19 août à 17h59) : Pandore.

Semaine 2 (du 19 août à 18h au 26 août à 17h59) : Prométhée.

Semaine 3 (du 26 août à 18h au 2 septembre à 17h59) : Eden-6

Semaine 4 (du 2 septembre à 18h au 9 septembre à 17h59) : Nekrotafeyo.

Afin de remercier les joueurs pour leur fidélité, mais aussi pour fêter comme il se doit le deuxième anniversaire dea décidé d'implanter un événement spécial. Intitulé « Pillage de l'univers », il peut vous paraître familier puisqu'il était déjà disponible l'année précédente. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, il ressemble sensiblement à ce que nous pourrions qualifier de chasse aux trésors, et se déroule sur 4 des nombreuses planètes dePour cette édition 2021,est disponible et jouable depuis le 12 août dernier, et se décompose en 3 mini-événements qui viennent rythmer les prochaines semaines d'été. À la clé, plusieurs butins légendaires à gagner pour nos chasseurs, dont des armes et des équipements. Toutefois, c'est aux joueurs de découvrir dans quelle région se situent ces fameuses récompenses, qu'ils pourront bien évidemment garder par la suite.Voici le planning des prochaines semaines dansBien queprenne fin le 9 septembre à 17h59, le studio a prévu par la suite deux autres petits événements qui débuteront juste après. De ce fait, dès le 9 septembre à 18h, les joueurs accueilleront, qui n'est autre qu'un mode simplifié de Chaos, suivi dequi permet un taux de parution d'éridium plus important sur les ennemis.Enfin, d'autres festivités sont attendues à partir du 13 septembre, maisveut conserver le mystère et dévoilera ces dernières à la dernière minute.Pour rappel, Borderlands 3 est disponible sur PC, PlayStation et Xbox.