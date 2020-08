Borderlands 3 est jouable gratuitement sur toutes les plateformes

Xbox One Début : 6 août à 9h (heure de Paris) Fin : 10 août à 8h59 (heure de Paris)

PS4 Début : 6 août à 18h (heure de Paris) Fin : 9 août à 18h (heure de Paris)

PC (Steam) Début : 6 août à 17h (heure de Paris) Fin : 12 août à 19h (heure de Paris)

Stadia Début : 6 août à 18h (heure de Paris) Fin : 10 août à 18h (heure de Paris)



PC Edition Standard → 19,69 € au lieu de 60 € Edition Deluxe → 25,90 € au lieu de 80 € Super Deluxe Edition → 34,29 € au lieu de 100 €

Xbox One Edition Standard → 29,99 € au lieu de 70 €



Véritable succès pour Gearbox et 2K Games,. Alors qu'un événement spécial est actuellement en cours à l'occasion des un an du titre (qui soufflera sa première bougie le 13 septembre prochain), il sera possible de tenter l'aventure gratuitement le temps d'un week-end.Contrairement à certaines opérations qui se limitent souvent à une plateforme, Gearbox a ici voulu faire plaisir à tout le monde,. L'offre est déjà active pour tous les joueurs et se terminera, au plus tard, le 12 août. Retrouvez le programme complet ci-dessous.Notez que vous devez chercher la version standard pour participer à cette offre. Qui plus est, les joueurs sur PS4 doivent obligatoirement être en possession d'un abonnement PS Plus. Enfin, comme toujours,. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenairevous le propose sur :