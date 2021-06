Battlefield 4 gratuit avec Prime Gaming

Comment récupérer Battlefield 4 gratuitement ?

Cliquer sur Origin, en haut à gauche.

Cliquer sur « Utiliser un code produit »

Entrer le code reçu sur Prime Gaming.

partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 5,99 € au lieu de 19,95 €, soit 70 % de réduction.

Après avoir offert Battlefield 3, c'est au tour de sa suite,, pour une durée limitée. Même s'il est sorti en 2013, ce quatrième opus majeur reste une réussite et les joueurs ont particulièrement apprécié les efforts fournis par EA et DICE pour améliorer l'expérience après Battlefield 3, notamment au niveau de la campagne.Alors que nous allons en apprendre un peu plus à propos du nouvel épisode de la saga Battlefield, cette offre arrive à point nommé pour (re)découvrir Battlefield 4 et la licence.. Pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre sur cette page , puis cliquer sur « Récupérer maintenant ». Si vos comptes sont liés, vous obtiendrez un code qu'il faudra entrer sur Origin, le launcher d'Electronic Arts. S'ils ne sont pas liés, il vous sera demandé de le faire, et si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. Pas de panique, cela ne prend que quelques minutes tout au plus.Pour entrer le code dans Origin, vous devez :Vous avez jusqu'au 21 juin 2021 pour récupérer le code et jusqu'au 21 juillet 2021 pour l'entrer sur Origin, après quoi il sera trop tard. Si, pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu prendre part à l'offre, notrePour rappel, les événements se déroulent six ans après ceux de BF3 et nous incarnons le sergent Daniel Recker, mais EA et DICE ont surtout mis l'accent sur le multijoueur, avec des affrontements à grande échelle, le retour du mode Commandant et diverses autres modes populaires, très appréciés de la communauté.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours